Prens Harry'nin gizli vize belgeleri halka açılıyor

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İngiltere'den ayrılan ve Amerika'ya yerleşen Prens Harry ve Meghan Markle'ın bu kez huzuru kaçacak gibi duruyor.

Prens Harry'nin ABD vize başvurusunun kamuya açıklanıp açıklanmayacağına ilişkin dava sürerken, ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Prens Harry'nin bazı vize belgelerini kamuoyuna açıklamayı kabul etti.

YALAN BEYAN VERİP VERMEDİĞİ ORTAYA ÇIKACAK

İç Güvenlik Bakanlığı'nın avukatları, Prens Harry'nin vize belgelerindeki üç maddenin bazı sansürlemelerle halka açılabileceğini açıkladı. Ancak dördüncüsü için aynı durum söz konusu değil. Bu belgenin, bir yargıcın izni olmadan onun halka açılması mümkün değil.

Böylece Harry'nin göçmenlik belgelerinde uyuşturucu kullanımıyla ilgili yalan beyan verip vermediği de ortaya çıkacak.

"UYUŞTURUCU KULLANDIM"

Harry, anılarını kaleme aldığı 'Spare' (Yedek) adlı kitabında geçmişte uyuşturucu kullandığını itiraf etmiş ve bu durum, ABD vizesiyle ilgili zaten bir süredir devam eden tartışmayı alevlendirmişti.

Prens Harry, 2020'de kraliyet görevlerini bırakarak eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'de yaşamaya başlamıştı.