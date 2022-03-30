Prens Philip'i anmaya katılmayan Prens Harry, İngiltere'de tepki çekti

Sussex Dükü'nün anma programındaki yokluğu tepkilerin odağına oturdu. Prens Harry'nin katılım göstermemesi 'utanç verici' olarak nitelendi.

Geçen yıl hayatını kaybeden Edinburgh Dükü Prens Philip için dün Westminster'daki Aziz Peter Kilisesi'nde anma programı düzenlendi.

Programa sağlık sorunları nedeniyle uzun süredir kamuoyu önüne çıkmayan İngiltere Kraliçesi 2'nci Elizabeth de katıldı.

BÜYÜKBABASINI ANMA PROGRAMINA KATILMADI

Ancaki eşi Meghan Markle ile birlikte ABD'ye yerleşen Prens Philip'in, büyükbabası Philip'i anmak için İngiltere'ye dönmemesi tepkilerin odağına oturdu.

Sussex Dükü'nün, geri dönmemesine gerekçe olarak kendine polis koruması sağlanmamasını gösterdiği, ancak gelecek ay Hollanda'da düzenlenecek spor etkinliği Invictus Oyunları'na katılacağı belirtildi.

"UTANÇ VERİCİ"

Bir dönem Prens Philip'in korumalığını yapan Richard Griffin, Harry'nin yokluğunun "herkes için büyük bir hayal kırıklığı" olduğunu söyledi. Halkın ise Prens Harry'nin yokluğunun "utanç verici" olduğunu söylediği kaydedildi.

"ACINASI BİR BAHANE"

Sun gazetesine verdiği demeçte Griffin, "Benim bulunduğum yerde insanlar onun burada olması gerektiğini söylüyorlardı. Koruma alamadığı konusundaki saçmalık, bana kalırsa acınası bir bahaneydi. Büyükbabasını onurlandırmak için burada olmalıydı." dedi.

Griffin, güvenlik konusundaki endişelerini dile getiren Harry'nin erkek kardeşi (Prens William) ve babasıyla (Prens Charles) birlikte kalabileceğini dile getirdi.