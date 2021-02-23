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    Prens Philip'in hastanedeki 8'inci günü

    Birkaç gün gözetim altında tutulacağı belirtilen Edinburgh Dükü Philip, hastanede 7 gece geçirdi.
    • Haber Merkezi
    • 23.02.2021 - 11:30
    • Güncelleme : 23.02.2021 - 11:57
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    Prens Philip'in hastanedeki 8'inci günü

    İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth'in eşi Prens Philip, doktorunun tavsiyesi üzerine geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılmıştı.

    İngiliz basını, Prens Philip'in hastanede 7 gece geçirdiğini, 8'inci gününe girdiğini aktardı.

    HASTANEDE KALDIĞI SÜRE UZADI

    Hastaneye araçla gittiği belirtilen 99 yaşındaki Edinburgh Dükü'nün durumunun acil olmadığı kaydedilmişti.

    Prens Philip'in birkaç gün gözlem ve istirahat için hastanede kalması beklendiği ancak bu sürenin arttığına dikkat çekildi.

    "BÜYÜKBABAM İYİ"

    Cambridge Dükü Prens William, büyükbabasının hastanede "iyi" ve doktorların "ona göz kulak olduğunu" söyledi.

    Öte yandan, polis memurları ve diğer güvenlik görevlilerinin Prens Philip'in kaldırıldığı Kral Edward VII Hastanesi'nin önünde nöbet tuttuğu görüldü.

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    SON YILLARDA ÇEŞİTLİ RAHATSIZLIKLAR YAŞADI

    Konuyla ilgili bir kaynak, Philip'le ilgili gelişmenin koronavirüsle bağlantılı olmadığını belirtti.

    Aralık 2011'de Cambridgeshire'da koroner arter tedavisi gören Edinburgh Dükü, Haziran 2012'de ise mesane efeksiyonu rahatsızlığı yaşadı.

    Prens Philip, Aralık 2019'da "önceden var olan bir durum" nedeniyle tedavi gördüğü King Edward Hastanesi'nde dört gece geçirdi.

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