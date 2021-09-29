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    Prens William ve Kate Middleton, Kuzey İrlanda'da

    Kuzey İrlanda ziyaretinde bulunan Prensi William ve eşi Kate Middleton, bir hayvanat bahçesinde tarantula ve yılanla poz verdi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2021 - 17:07
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 17:13
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    Prens William ve Kate Middleton, Kuzey İrlanda'da

    İngiltere Prensi William ve eşi Kate Middleton, Kuzey İrlanda ziyaretlerine devam ediyor.

    Çift, bölgedeki Ulster Universitesi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.

    YILANLA POZ VERDİ

    Cambridge Düşesi ve Prens, burada bir hayvanat bahçesini de ziyaret etti. Düşes, 'Charlotte' adlı bir tarantulayı eline alarak severken poz verdi.

    Prens William ise eşine, eline aldığı yılanla objektiflere poz vererek eşlik etti.

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