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Prens William ve Kate Middleton, Kuzey İrlanda'da

Prens William ve Kate Middleton, Kuzey İrlanda'da

Kuzey İrlanda ziyaretinde bulunan Prensi William ve eşi Kate Middleton, bir hayvanat bahçesinde tarantula ve yılanla poz verdi.