Prenses Beatrice, dünya evine girdi

Kraliçe Elizabeth'in torunu Prenses Beatrice için sade tören düzenlendi.

Prenses Beatrice ve İtalyan emlakçı Edoardo Mapelli Mozzi’nin 29 Mayıs’ta yapılması planlanan düğünü koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi.

Beatrice-Edoardo çifti, geçtiğimiz gün düzenlenen törenle dünya evine girdi. Düğün, Windsor Sarayı’nda 20 kişinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Kraliçe Elizabeth'in de katıldığı törende salgın tedbirleri gözetildi. Buckingham Sarayı, düğünle ilgili bir açıklama yaptı.

PRENSES İÇİN KÜÇÜK TÖREN

Açıklamada, "Prenses Beatrice ve Bay Edoardo Mapelli Mozzi’in özel düğün töreni 17 Temmuz Cuma günü saat 11.00’de Windsor Royal Lodge’daki All Saints Kraliyet Şapeli’nde gerçekleşti. Küçük törene Kraliçe, Edinburg Dükü ve yakın aile katıldı. Düğün, ilgili tüm hükümet yönergelerine uygun olarak gerçekleşti." denildi.

KRALİÇE İLE AYNI KIYAFETİ GİYDİ

Prenses Beatrice'in giydiği gelinlik, tasarımıyla dikkat çekti. Büyükannesi Elizabeth, fildişi rengindeki kıyafeti düğünde giymesi için Beatrice'e ödünç verdi.

İngiltere Kraliçesi, söz konusu kıyafeti Oscarlı Arabistanlı Lawrence filminin 10 Aralık 1962 tarihindeki galasında giymişti.