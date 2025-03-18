Prenses Kate Middleton, Aziz Patrick Günü'ne katıldı

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Galler Prensesi Kate Middleton, 2024 yılını oldukça zor geçirdi.

Kanser tedavisi gören Kate, iyileştikten sonra yeniden Kraliyet görevlerine geri döndü.

Kate, geçen yıl kanser tedavisi nedeniyle katılamadığı Aziz Patrick Günü etkinliğinde Kraliyet'i temsilen boy gösterdi.

YONCA DALLARI TAKDİM EDİLDİ

Aziz Patrik Günü, İrlanda'nın koruyucu azizlerinden biri olan Aziz Patrik'in adına kutlanan bir festival.

Prenses Kate, eşi Prens William'dan devraldığı bir rol olan alayın fahri albayı ünvanıyla, İrlanda Muhafızları'nın Aziz Patrick Günü geçit törenini seyretti.

Londra'nın merkezindeki Wellington Kışlası'ndaki törende Prenses Kate'e, askerler tarafından geleneksel olarak dekoratif yonca dalları takdim edildi.

Prenses, bir yonca dalını paltosunun yakasına iliştirdi. Kıyafetinde ayrıca yonca şeklindeki rozeti de dikkat çekti.

ASKER AİLELERİYLE SOHBET ETTİ

İrlanda Kurt Tazısı alayının maskotu da törende unutulmadı. Köpeğin kıyafetini süslemek için de bir yonca verildi.

Aziz Patrick Günü için koyu yeşil bir palto ve onunla uyumlu bir şapka takarak geçit törenine katılan Prenses Kate, tören boyunca etrafa gülümseyerek baktı.

Prenses askerlerin yemek salonunda vakit geçirdikten sonra asker aileleriyle de sohbet etti.

"YAŞA KATE"

Prenses Kate geçen yıl karın ameliyatı ve sonrasında kanser tedavisi nedeniyle resmi görevlerinden uzak kaldığında muhafız askerleri, törende bulunmayan albayları Kate Middleton için üç kez "Yaşa!" nidası ile tezahürat yapmıştı.