Programı ani bir kararla bırakmıştı! Ünlü sunucu Nursel Ergin kanseri yendi

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2007 yılında katıldığı kutu açma yarışması 'Var Mısın Yok Musun' ile adını duyuran Nursel Ergin, ünlü bir isim haline gelmişti.

Ergin, uzun süre ekranların popüler yarışması 'Gelinim Mutfakta' adlı yemek programını sunuyordu.

DÖNDÜ

Sunduğu yemek programını ani bir kararla bırakan Nursel Ergin ekranlara geri dönüyor. Ergin’in 8 ay boyunca meme ve rahim kanseri ile mücadele ettiği ortaya çıktı.

44 yaşındaki Nursel Ergin’in hastalığını yendiği sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile bildirildi.