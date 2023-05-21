Rabia Soytürk'ün sevgilisi ortaya çıktı Oyuncu Rabia Soytürk’ün Liverpool-Chelsea maçında sahaya giren Ali Abdülselam Yılmaz ile aşk yaşadığı ortaya çıktı. Bebek’te görüntülenen çift, magazin muhabirlerine az görüşebilmekten yakındı.

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Veda Mektubu’nda “Aslı” karakterini canlandıran Rabia Soytürk’ün sır gibi sakladığı sevgilisi ortaya çıktı.

Bir süre önce 'Sefo' ile Emirgan'da görüntülenen oyuncu, haklarında çıkan aşk iddialarına yanıt vermiş, “Bizi çektiğinizde sizleri görünce çok şaşırdım. Hayatımda birisi var ama bu 'Sefo' değil. Biz uzun zamandan beri arkadaşız” açıklamasını yapmıştı.

Liverpool-Chelsea maçında sahaya giren Türk YouTuber

Güzel oyuncunun Liverpool-Chelsea maçında sahaya giren Türk YouTuber Ali Abdülselam Yılmaz ile ilişki yaşadığı belirlendi.

Çift, ilk kez Bebek'te görüntülendi.

YouTube’da “Fester Abdü” adını kullanan sevgilisini işlerinin yoğunluğundan dolayı az görebildiğini dile getiren Soytürk, “Kendisi Antalya'da yaşıyor. Bazen işi için geliyor. Bir de benim için geliyor. Onun dışında benim vaktim kısıtlı. Boş zamanlarımızı birlikte geçiriyoruz.” dedi.

"Mesafeler engel olmuyor"

Muhabirlerin “Uzak mesafelerden dolayı bir tartışma oluyor mu?” sorusuna yanıt veren Fester Abdü ise “Antalya-İstanbul mesafesi uçak ile 1 saat zaten. Hatta ben geliyorum, Rabia beni bekletiyor bazen. Mesafeler engel olmuyor.” dedi.

Soytürk de “İkimiz de yoğun çalışıyoruz. Burada da yoğunluktan dolayı zaten görüşmeyecektik. Bu yüzden pek bir şey fark etmiyor.” yanıtını verdi.