Raci Şaşmaz: Abimi 7 senedir görmüyorum

Raci Şaşmaz, 15 Temmuz'dan sonra başına gelen dolandırılma hikayesini ve abisi Necati Şaşmaz ile olan küslüğünü anlattı.

Kurtlar Vadisi dizisinin yapımcısı Raci Şaşmaz Hürriyet'ten Tülay Demir'e verdiği röportajda abisi ve dizinin başrol karakteri Necati Şaşmaz ile olan küslüğünden, bütün varlığını kaybetmesine neden olan olaylara kadar birçok konuda açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz'da gecesi darbeciler tarafından gözaltına alındığını söyleyen Şaşmaz, darbecilerin kendisini de mağdur ettiğini dile getirdi.

"100 MİLYONLARCA LİRA BORCA GİRDİM"

Kendi alanının yapımcılık olduğunu ve inşaat işine sokulduğunu yıllarca yaptığı birikimin tamamını kaybettiğini ve 100 milyonlarca lira borca girdiğini söyleyen Şaşmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bu şahıslar önce ailemle arama girdiler. İki kardeşi birbirine küstürdüler. Sonra beni kurduğum şirketten ve işimden ayırdılar. Yazarak kazandığım 15 yıllık birikimimi yatırım adı altında benden çaldılar. Bu olaylarla ilgili geçenlerde 25 kişi gözaltına alındı, 7 kişi de tutuklandı. Varımı yoğumu, işimi gücümü kaybettiğim gibi 100 milyonlarca lira borca sürüklendim."

"7 YILDIR ABİMİ GÖRMÜYORUM"

Abisi Necati Şaşmaz ile de aralarının açıldığını ve 7 yıldır görüşmediklerini söyleyen Şaşmaz, "Çok yakın iki kardeştik. 2 yaş büyük o benden. Abi kardeşten çok iki yakın arkadaş gibiydik. 10 yıl süren “Kurtlar Vadisi” sürecinde de hiçbir geçimsizliğimiz olmadı. Ben masa başında, o sahada canla başla mücadele ettik. Ama işte gelin görün ki ayrılık da varmış kaderimizde." ifadelerini kullandı.