Rafet El Roman aşktan korkar oldu! "Bu yaştan sonra öldürür" Özel hayatıyla ilgili konuşan şarkıcı Rafet El Roman, artık aşktan korktuğunu söyledi.

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Haber Merkezi

56 yaşındaki ünlü şarkıcı Rafet El Roman, önceki akşam Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı.

Kıbrıs’ı çok sevdiğini dile getiren El Roman, samimi açıklamalarda bulundu.

Özel hayatı hakkında da samimi açıklamalar yapan El Roman, aşkı sevdiğini ve duygu insanı olduğunu vurguladı.

"ERKEN ÖLÜR"

"Ciddi anlamda 3 kere aşık oldum. Unutamadıklarımdan ve acısını çektiğim ilişkilere dair konuşuyorum." diye ekledi. 60 yaşında aşka tutulmanın zorlayıcı olabileceğini belirten El Roman, "Aşktan korunmayı diliyorum, 60 yaşında sevdaya tutulmuş bir adamın halini hiç düşünmek istemiyorum. Perişan. Erken vefat edebilirsiniz aşka kapılırsanız." ifadelerini kullandı.

"Emekli olmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna ise, "Klasik emeklilik değil, işlerimiz hafifleyince daha sakin bir hayat istiyorum. Ama son nefesime kadar sahnede olmak istiyorum." yanıtını verdi.