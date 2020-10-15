Rafet El Roman ile boşanan Tuğba Altıntop'dan şiddet itirafı

Rafet El Roman'ın eski eşi şarkıcı Tuğba Altıntop, iki sene önce sevgilisinin kendisine şiddet uyguladığını itiraf etti.

Bir alışveriş merkezinde kameralara takılan Tuğba Altıntop,sevgilisini dövdüğü öne sürülen Özgür Duran'a engel olmak isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'e, 12 yıl 6 ay hapis cezası verilmesine çok üzüldüğünü ve bir zamanlar kendisinin de şiddet gördüğünü söyledi.

"DEVLETİME SIĞINDIM"

Altıntop, yaşadığı olay hakkında şunları söyledi:

"Bir kadın olarak kesinlikle Kadir'in yanındayım. Verilmiş olan cezanın gerçekten çok gereksiz olduğuna canı gönülden inanıyorum. Yaklaşık iki sende önce maalesef benim başıma da geldi. Her ne kadar şu ana kadar içimde tutmuş olsam da hiçbir zaman istemeyeceğim bu olayla karşı karşıya geldim. Çok acı çektim. Gerekli uzaklaştırmaları mı aldım. Devletime sığındım. Gereken cezayı o kişi de aldı. Çok kötüydü o dönemler olmaması gereken şeyler. Çok üzgünüm. Haksız yere bende o istenmeyen duruma maruz kaldım."