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    Rafet El Roman'ın acı günü

    Rafet El Roman, 90 yaşındaki babasını son yolculuğuna uğurladı.
    • Haber Merkezi
    • 14.06.2021 - 13:53
    • Güncelleme : 14.06.2021 - 13:57
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    Rafet El Roman'ın acı günü

    Ünlü şarkıcı Rafet El Roman’ın babası İsmail Yaşdut, Almanya Grosszimmern’de 90 yaşında hayatını kaybetti.

    HİÇBİR RAHATSIZLIĞI YOKTU

    Ciddi bir rahatsızlığı olmayan babasının cuma sabahı uykusunda hayatını kaybetmesi, Rafet El Roman'ı üzüntüye boğdu.

    İsmail Yaşdut’un cenaze namazı Frankfurt’ta kılındı. Yaşdut, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde bulunan aile kabristanına defnedilecek.

    Rafet El Roman ın acı günü #1

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