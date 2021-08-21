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Rahmi Koç'un deniz keyfi
Tatil için Bodrum'da bulunan Rahmi Koç, yıllardır sürdürdüğü geleneğini bozmayarak gün batımında kendini serin sulara bıraktı.
- Haber Merkezi
- 21.08.2021 - 09:38
- Güncelleme : 21.08.2021 - 09:40
Koç Holdin Onursal Başkanı Rahmi Koç tatildi.
91 yaşındaki Rahmi Koç, her yıl farklı koylarda deniz girme vakti olarak gün batımını seçiyor.
Rahmi Koç, bu yıl da geleneğini bozmadı.
DENİZDE 1 SAAT
Tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürdüren Rahmi Koç, Cennet Koyu'na demirleyen Nazenin V adlı dev teknesinde misafirlerini ağırlıyor.
Koç, saatler 18.00'i gösterdiğinde soluğu denizde aldı.
Denizde yaklaşık 1 saat geçiren Rahmi Koç, her yıl gittiği güzel koylarda denize girmek için gün batımını bekliyor.