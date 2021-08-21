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    Rahmi Koç'un deniz keyfi

    Rahmi Koç'un deniz keyfi

    Tatil için Bodrum'da bulunan Rahmi Koç, yıllardır sürdürdüğü geleneğini bozmayarak gün batımında kendini serin sulara bıraktı.
    • Haber Merkezi
    • 21.08.2021 - 09:38
    • Güncelleme : 21.08.2021 - 09:40
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    Koç Holdin Onursal Başkanı Rahmi Koç tatildi.

    91 yaşındaki Rahmi Koç, her yıl farklı koylarda deniz girme vakti olarak gün batımını seçiyor.

    Rahmi Koç, bu yıl da geleneğini bozmadı.

    DENİZDE 1 SAAT

    Tatilini Muğla'nın Bodrum ilçesinde sürdüren Rahmi Koç, Cennet Koyu'na demirleyen Nazenin V adlı dev teknesinde misafirlerini ağırlıyor.

    Koç, saatler 18.00'i gösterdiğinde soluğu denizde aldı.

    Denizde yaklaşık 1 saat geçiren Rahmi Koç, her yıl gittiği güzel koylarda denize girmek için gün batımını bekliyor.

    Rahmi Koç un deniz keyfi #1

    Rahmi Koç un deniz keyfi #2

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