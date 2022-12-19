Rahmi Özkan'ın Müge Anlı'nın kulağına söylediği her şey duyuldu

Müge Anlı ile Tatlı Sert programına avukat Rahmi Özkan’ın Müge Anlı’nın kulağına fısıldadığı anlar gündem oldu.

Müge Anlı ile Tatlı Sert’in bugünkü yayını hem 3000. programı olması hem de o günün Müge Anlı’nın doğum gününe denk gelmesi nedeniyle büyük bir coşkuyla başladı.

"Her sene olduğu gibi"

Stüdyonun süslendiği programın başında Müge Anlı’nın ardından Rahmi Özkan bir konuşma yaptı. Anlı’yı kutladığı konuşmasının ardından öpmek için yaklaştığında Anlı’nın kulağına fısıldadı. Bu sırada Özkan’ın Anlı’ya “Her sene olduğu gibi altınımı getirdim. Onu takdim edeceğim” dediği duyuldu.

"Herkes duydu"

Bu esnada Müge Anlı ise bunun üzerine “Çok teşekkür ederim. Biliyorsun, bu gizli konuşmalarımızın hepsi çıkıyor. Bu mikrofonlar çok hassas. Kulaktan kulağa söylenince…” diyerek Özkan’ı uyardı.

Canlı yayında altın taktı

Özkan da “Olsun, duyulsun o zaman” diyerek “Biz senelerdir Müge Anlı’nın her yaş gününde, o elimizde yetişen bir bebek olarak, hani bebeklere Cumhuriyet altını takılır ya, ben de bu Cumhuriyet altınını hem Müge Anlı’nın doğum günü hem 3000. programımızın başarısı için bir hatıra olarak takdim ediyorum” şeklinde konuştu.