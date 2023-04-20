Rana Cabbar hayatını kaybetti Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı Süleyman Efendi karakteri ile hafızalara kazınan Rana Cabbar, vefat etti.

ensonhaber.com

"Akrebin Yolculuğu", "72. Koğuş", "Kabadayı" gibi sinema filmleri ve 'Aşk-ı Memnu', 'Beyaz Gelincik' gibi televizyon dizileriyle tanınan oyuncu Rana Cabbar acı haber geldi.

Bir döneme damga vuran Aşkı Memnu'daki Süleyman Efendi rolüyle oyuncuları arasında yer alan Rana Cabbar bir süre önce rahatsızlanmıştı. Ünlü oyuncunun hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ajansı duyurdu

Geçtiğimiz günlerde hastaneye kaldırılan 78 yaşındaki oyuncunun ölüm haberini, ajansı Sökmen Menajerlik duyurdu. Ajansın açıklamasında “Değerli oyuncumuz Rana Cabbar’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz” ifadelerine yer verildi.