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    Rapçi Drake'in 'Geçmiş Nişanlılıklar' kolyesi

    Kanadalı rapçi Drake, bir konser esnasında taktığı kolye ile gündeme geldi.
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2022 - 10:11
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 11:04
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    Rapçi Drake'in 'Geçmiş Nişanlılıklar' kolyesi

    Grammy ödüllü ünlü rapçi Drake, yapmaktan vazgeçtiği her evlilik teklifini temsil eden pırlanta kolyesiyle gündeme geldi.

    "Geçmiş Nişanlılıklar"

    Yapmayı planladığı ama vazgeçtiği her evlilik teklifini temsil eden ve 42 yüzük pırlantasından oluşan bir kolye, mücevher tasarımcısı Alex Moss tarafından tasarlandı. Moss, sosyal medya hesabında kolyenin detaylarını gösterirken adına "Geçmiş Nişanlılıklar" verdiklerini belirtti.

    Rapçi Drake in Geçmiş Nişanlılıklar kolyesi #1

    42 pırlantalı kolye

    Rapçi için özel olarak tasarlanan 42 pırlantalı kolyenin 351,38 karat elmastan oluştuğu ve değerinin 12,5 milyon dolar değerinde olduğu belirtildi. Kolyenin yapımının ise 14 ay sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

    Rapçi Drake in Geçmiş Nişanlılıklar kolyesi #2


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