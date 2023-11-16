Rapçi Murda beraat etti Yaptığı şarkılarda uyuşturucu kullanımına özendirdiği iddiasıyla 4 yıl 2 ay hapis cezası alan Murda lakaplı rapçi Mehmet Önder Doğan'ın beraatine karar verildi.

ensonhaber.com

Hollandalı şarkıcı Murda lakaplı rapçi Mehmet Önder Doğan, geçtiğimiz ekim ayında Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giriş yaptıktan sonra hakkındaki yakalama kararı uyarınca gözaltına alınmıştı.

10 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan ünlü şarkıcı, 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırıldı.

4 yıl 2 ay ceza almıştı: Gerekçe uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca tamamlanan soruşturma sonucunda şarkıcı Murda'ya "Uyuşturucu madde kullandırmaya özendirmek" suçundan dava açılmıştı.

Kararın ardından Murda cephesinden itiraz geldi ve dosyayı inceleyen İstanbul İstinaf Mahkemesi kararı bozdu.

Geçtiğimiz yıl yaşanan olayın ardından konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

Beraatine karar verildi

Böylelikle Murda lakaplı rapçi Mehmet Önder Doğan'ın, yargılandığı davada beraatine karar verildi.

Murda’nın avukatı tarafından yapılan yazılı açıklama şu şekilde:

“Bilindiği üzere müvekkilimiz Mehmet Önder Doğan (Murda), şarkı sözleri nedeniyle, İstanbul 53. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yargılanmış ve 2022 yılında hapis cezası verilmişti. Bahse konu mahkumiyet kararıyla ilgili, tarafımızca üst mahkeme olan İstanbul İstinaf Mahkemesi’ne müracaat edilmiş, benzer içerikte Yargıtay ve istinaf kararları üst mahkemeye sunulmuştur.



İstanbul İstinaf Mahkemesi, yaptığı inceleme neticesinde müvekkilimiz Mehmet Önder Doğan hakkında verilen mahkumiyet kararını kaldırmıştır. Yeni bir hüküm kuran İstinaf Mahkemesi ‘sanat eseri olan şarkı sözlerinden dolayı sanığın suç işleme kastının olmadığı’ gerekçesiyle müvekkilimiz hakkında beraat kararı vermiştir. Yerel mahkeme tarafından şarkı sözlerinden dolayı verilen hapis cezası müvekkilimizin hayranları tarafından üzüntüyle karşılanmıştı. Bugün itibarıyla bu karar kaldırılmıştır.”

Murda lakaplı Mehmet Önder Doğan kimdir?

30 Ocak 1984 tarihinde Amsterdam, Hollanda’da doğan Murda, gerçek adıyla Önder Doğan, Türk rap müziğinin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinmekte.

Hollandalı-Türk asıllı sanatçı, müzik kariyerine Hollanda’da başlamış, ardından Türkiye’de de geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı.

Müziğe olan ilgisiyle tanınan sanatçı, 2008 yılında ilk EP’sini çıkararak müzik dünyasına adım attı. Hollanda’da çeşitli ünlü isimlerle işbirlikleri gerçekleştiren Murda, Bizzey, Kraantje Pappie, ve Ronnie Flex gibi Hollandalı hip-hop sanatçılarıyla çalıştı.

YouTube platformu sayesinde Ezhel ile bağlantı kuran Murda, Türkiye’de müzik kariyerine devam etme kararı aldı.

Türkiye’de hip-hop müziğine getirdiği etkiyle dikkat çeken sanatçı, geniş bir hayran kitlesine sahip.

Türkiye’de ve uluslararası alanda adını duyuran Murda, sadece müzik kariyeriyle değil, aynı zamanda Hollanda ve Türkiye kültürlerini bir araya getiren bir sanatçı olarak bilinmekte.