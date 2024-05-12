Rapçi Sefo'dan gusül abdesti tarifi Rapçi Sefo katıldığı radyo programında imam hatip lisesi mezunu olduğunu ve gusül abdestinin nasıl alındığını tarif etti. Rapçi ayrıca cuma namazlarına da gittiğini söyledi.

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ensonhaber.com

Özel hayatı ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen Sefo, DJ Kadir Çetin'in sunduğu radyo programına konuk oldu.

Burada seyircilerden gelen soruları yanıtlayan Sefo, imam hatip mezunu olduğunu açıkladı.

"İmam hatip mezunuyum, doğru. Samsun Anadolu İmam Hatip Lisesi mezunuyum" diyen Sefo'ya, "Sana dini bilgilerle ilgili bir soru soralım" diyen kadir Çetin, "İslam'ın şartı kaç?" dedi.

"İslam'ın şartı 5. Kelime-i Şahadet getirmek, namaz kılmak, oruç tutmak, zekat vermek, hacca gitmek" diyen Sefo ardından ise gusül abdestinin nasıl alınacağını tarif etti.

Sefo'nun gusül abdesti tarifi ise şu şekilde oldu;

Gusül abdestini tarif etti

Vücutta ilk önce ağız çaklanır, sonra burun. Geniz yanacak. Hani vücudunda su her yere değecek. İğne ucu kadar bile küçük bir yere bile değecek. Bence bu hani tamamen temizlik. Güzelce yıkandıktan sonra gusülün olduğunu düşünüyorum. Ramazan programına döndü ama. Ayrıca cumalara gitmeye de çalışıyorum. Ama kaçırdıklarım oluyor. Biraz kişisel ama söylüyorum tabii...

Etekli pozları olay olmuştu

İskoçya'ya giden genç şarkıcı, İskoç erkeklerinin milli giysisi olan kilt giyerek poz verdi.

Caddede çekildiği fotoğraflarını takipçilerinin beğenisine sunan Sefo, sosyal medya kullanıcılarını adeta ikiye böldü.

Kimileri İskoç tarzını beğeni yağmuruna tutarken kimileri ise Twitter'da 'Sefo Haddini Bil' şeklinde etiket açtı.

Cem Yılmaz ve Uraz Kaygılaroğlu da İskoçya turuna çıkmış ve burada kiltli fotoğraflarıyla gündem olmuşlardı.