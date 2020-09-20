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    Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a verdi

    İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğu, özel bir törenle Rasim Öztekin tarafından Şevket Çoruh’a teslim edildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.09.2020 - 22:13
    • Güncelleme : 20.09.2020 - 22:13
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    Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a verdi

    Geleneksel Türk tiyatrosunun son temsilcisi İsmail Hakkı Dümbüllü'nün kavuğu, yeni sahibine kavuştu.

    Geleneksel tiyatronun temsilcileri Kel Hasan Efendi'den, İsmail Dümbüllü'ye daha sonra sırasıyla Münir Özkul, Ferhan Şensoy ve Rasim Öztekin'e emanet edilen kavuk, Şevket Çoruh'a teslim edildi.

    Kavuğun son sahibi Rasim Öztekin, kavuğu Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda düzenlenen özel bir devir teslim töreniyle Şevket Çoruh'a devretti.

    Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a verdi VİDEO

    6. KAVUKLU İLK OYUNUNU SERGİLEDİ

    Gecede, Kavuk Devir Teslim Töreni’nin ardından, Şevket Çoruh, bu sefer 6. Kavuklu olarak, Murat Akkoyunlu ile birlikte sahneye çıktı ve “Bir Baba Hamlet” oyununun özel bir gösterimini gerçekleştirdi.

    Diğer yandan, törende elde edilen gelirin tamamının  Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği’ne bağışlanacağı öğrenildi.

    Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a verdi #1

    Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a verdi #2

    Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a verdi #3

    Rasim Öztekin, kavuğu Şevket Çoruh’a verdi #4

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