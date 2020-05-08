Rasim Öztekin: Kavuğu vermek istiyorum

2016 yılında Ferhan Şensoy, Hasan Efendi’nin kavuğunu, Rasim Öztekin’e devretmişti.

Usta oyuncu Rasim Öztekin, Instagram üzerinden Galatasaraylılar Derneği’nin canlı yayınına katıldı.

Öztekin, karantina sürecini şöyle anlattı: “Evde film izliyorum. Bu günler bittiğinde ilk Ayvalık Cunda’ya gitmek istiyorum. Cunda’yı çok özledim. Şimdi tam zamanı.”

"KALP PİLİ TAŞIYORUM"

Öztekin, Türk tiyatrosunun güldürü geleneğinin nişanesi sayılan kavuğu teslim edeceğini de söyledi: “2009 yılından bu yana kalp pili taşıyorum. Ben kavuğu aldığımda da o yaz aritmi geçirdim. Kalp pilinin üstüne aritmi eklenince doktorum, canlı performansları yasakladı. Heyecanı, koşturması ve stresi yüzünden sahneye çıkamadım. Acayip yıkıcı oldu.

"EL DEĞİŞTİRMESİ DAHA İYİ"

Kavuğu aldığımda bende çok kalmasını istemiyordum. ‘Ne kadar çok el değiştirirse motivasyon olur’ diye düşündüm. Bu sene devredecektim, korona izin vermedi. Şu virüs bir geçsin devredeceğim. Online kavuk töreni yapmak istemiyorum. Kavuk bir geleneksel adetimiz simgesi, onu online değil sahnede teslim etmek istiyorum.”