Usta oyuncu Rasim Öztekin bugün son yolculuğuna uğurlanıyor… Öztekin için profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu’nda bir tören düzenlendi. Törende gözyaşları sel oldu.

Kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü hastanede geçtiğimiz gün 62 yaşında hayatını kaybeden Türk tiyatrosunun usta ismi Rasim Öztekin, son yolculuğuna uğurlanıyor.

Öztekin’in Türk bayrağına sarılı ve üzerine Galatasaray bayrağı da konulan tabutu, önce mezun olduğu Galatasaray Lisesi’ne getirildi.

Buradaki törenin ardından cenaze, Öztekin’in profesyonel tiyatro hayatına başladığı Ses Tiyatrosu önünde cenaze aracından indirildi.

Rasim Öztekin’e acı veda VİDEO

BABAYA EN ACI VEDA

Tören mangası usta oyuncunun tabutuna omuz vererek, tiyatro sahnesine getirdi.

Ailesi, sevenleri ve sanat camiasından çok sayıda kişi, usta oyuncu için son görevlerini yapmak üzere tiyatro salonuna geldi.

Burada törende ustanın kendisi gibi oyuncu olan kızı Pelin Öztekin kürsüye geldi ve babaya en acı vedasını yaptı.

“BAK BABA BİRLİKTE AYNI SAHNEDEYİZ”

Hıçkırıklara boğulan ve zaman zaman konuşmakta güçlük çeken Pelin Öztekin, şunları söyledi:

“Geldiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Pek bir konuşma hazırlamadım açıkçası. Sadece babama çok teşekkür etmek istiyorum, benim ilk aşkım olduğu için… Ustam olduğu için, bana her şeyi öğrettiği için. Her şeyi ustalarından öğrendi, benim de yetişmemi sağladı. Ben burada büyüdüm, bu sahnede onu izleyerek büyüdüm. Bu sahneye babamla böyle çıkmak istemezdim. Ama bak baba birlikte aynı sahnedeyiz. Onu çok seviyorum, bütün herkese teşekkür ederim.”