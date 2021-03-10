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- Rasim Öztekin'e veda
Rasim Öztekin'e veda
Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
- Haber Merkezi
- 10.03.2021 - 11:47
- Güncelleme : 10.03.2021 - 11:52
Ünlü sanatçı Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.
Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.
SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR
Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.