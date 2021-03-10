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    Rasim Öztekin'e veda

    Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.
    • Haber Merkezi
    • 10.03.2021 - 11:47
    • Güncelleme : 10.03.2021 - 11:52
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    Rasim Öztekin'e veda

    Ünlü sanatçı Rasim Öztekin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

    Öztekin'in cenazesi, yakınları tarafından Dr. Siyami Ersek Göğüs, Kalp, Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak Zincirlikuyu Gasilhanesi'ne götürüldü.

    SON YOLCULUĞUNA UĞURLANIYOR

    Usta oyuncu bugün, Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından, Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

    Rasim Öztekin e veda #1

    Rasim Öztekin e veda #2

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