Rasim Öztekin'in cenaze programı belli oldu

62 yaşında hayata veda eden usta oyuncu Rasim Öztekin, 10 Mart'ta gerçekleşecek tören sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecek.

62 yaşındaki oyuncu Rasim Öztekin pazar günü fenalaşıp hastaneye kaldırıldı.

Yapılan tüm müdahalelere rağmen kalp rahatsızlığı nedeni ile dün hayatını kaybeden Öztekin, sevenlerini yasa boğdu.

Usta oyuncunun kızı Pelin Öztekin, babasının cenazesinin yarın defnedileceğini duyurdu.

ZİNCİRLİKUYU'YA DEFNEDİLECEK

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Pelin Öztekin, "Canım babam, ustam Rasim Öztekin'in cenazesi 10 Mart Çarşamba günü saat 15.00'de Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde kılınacak namaza müteakip Zincirlikuyu Mezarlığı'nda defnedilecektir." ifadelerine yer verdi.