Rasim Öztekin'in eşinden duygulandıran paylaşım

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı, sosyal medya hesabından bir yazı paylaştı.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 9 Mart'ta hayatını kaybetti. 62 yaşında vefat eden sanatçının ani ölümü 2005 yılında dünya evine girdiği eşi Esra Kazancıbaşı'nı yıktı.

Esra Kazancıbaşı, sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulundu. Merhum eşiyle birlikte yer aldıkları fotoğrafları paylaşan Öztekin, şu ifadeleri kullandı:

"TONTİŞİMİ ÇOK ÖZLÜYORUM"

"Aklım hep o günde. O anda. İçimde tarifsiz bir sızı. Özlüyorum, hem de çok. Tüm bunların bir kabus olmasını ve uyandığımda aşkımı, tontişimi yanıbaşımda görmeyi çok istiyorum. Ama gerçekler çok acı. Kalbimdeki yara çok yeni ve içim fazlasıyla acıyor.

"KABUS GİBİ O 10 DAKİKA"

Telefonum genelde sessizde. Ancak kendimi biraz toparladığım anlarda dönebiliyorum sizlere. Fakat dostlarla yapılan her yeni bir konuşma aşkımı kaybettiğim kabus gibi o 10 dakikaya götürüyor beni. Mesajlarınızın çoğunu henüz okuyamadım bile. Ama kendimi bir an önce toparlamam gerekiyor, biliyorum. Rasim senin güçlü duruşunu, pozitif enerjini ve neşeli halini sever ve hep öyle olmanı isterdi" diyor bazılarınız. Haklısınız ama hiç beklenmedik bir anda elele yaşlılık dönemi hayalleri kurduğum sevdiğim adamı, aşkımı, sırdaşımı, yol arkadaşımı kaybetmenin travmasından hafifletmek hiç kolay değil.

"KİMSEYE CEVAP VERECEK ENERJİM YOK"

Sevgili dostlar, arkadaşlar; telefonla veya mesajla hepinize dönemediğim için lütfen kusuruma bakmayın. Şu sıra maalesef ki herbirinize ayrı ayrı yanıt verecek gücüm, enerjim yok. Zor bir dönemden geçiyorum. Beni anlayışla karşılayacağınızı umuyorum. İyi ki varsınız, sizlerin sıcacık sevgisini, desteğini yüreğimde hissetmek bana güç veriyor. Herbirinize bu zorlu günlerimde yanımda olduğunuz için çok teşekkür ediyorum."