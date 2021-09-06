Rasim Öztekin'in eşinden duygusal mesaj

Rasim Öztekin'in eşi Esra Kazancıbaşı Öztekin, evliliklerinin 16. yıldönümünde duygularını dile getirdi.

Tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, geçirdiği kalp krizi nedeniyle 8Mart'ta hayatını kaybetmişti. 62 yaşında vefat eden Öztekin'in ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Usta oyuncunun eşi Esra Kazancıbaşı, Instagram hesabından yayınladığı duygusal bir mesaj ile evliliklerinin 16. yılını kutladı.

Rasim Öztekin ile nikah fotoğraflarını yayınlayan Kazancıbaşı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"HANİ BİRLİKTE YAŞLANACAKTIK"

"Hani, 16. yılımızı Ege'nin mavisi ile zeytin ağaçlarının buluştuğu o şirin koyda kutlayacaktık? Hani orta yaştan, yaşlılığa doğru uzanan yolda dün olduğu gibi bugün de yarın da 'Hastalıkta sağlıkta...' diyerek birbirimizin ellerini hiç bırakmayacaktık? Hani birlikte yaşlanacaktık?

Hani deniz kenarında bütün gün mayonla dolaşacağın ve minik bahçesini hortumla sulayabileceğin bir evimiz olacaktı? Şimdi ne sen varsın, ne hayallerimiz, ne de her evlilik yıl dönümümüzde yolladığın kıpkırmızı veya pespembe güllerin...

"SEVDAN KALBİMDE"

Bu evlilik yıl dönümümüzde gözlerine değil, gökyüzüne bakarak sevgimi fısıldayacağım. İyi ki birbirimize eş, yoldaş, sırdaş, dost, sevgili ve hayat arkadaşı olduk. Yaşamdaki onurlu, omurgalı duruşuna, dürüstlüğüne, hayata hep olumlu yönüyle bakışına, zekana, neşene, iyi ve tertemiz yüreğine hayran olduğum, Rasim'im, tontişim, seni çok seviyorum. O gün hastanede hasta bakıcının teslim ettiği alyansın parmağımda, büyük sevdan ise kalbimde... Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun, aşkım."