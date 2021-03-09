62 yaşında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Rasim Öztekin'in polislerle yaşadığı şeker ikramı hatırasını anlattığı video, Emniyet Teşikatı tarafından paylaşıldı.

Tiyatro ve sinemanın usta oyuncusu Rasim Öztekin, dün öğle saatlerinde fenalaşarak kaldırıldığı Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi devam ederken hayatını kaybetti.

EMNİYET'TEN RASİM ÖZTEKİN PAYLAŞIMI

62 yaşında yaşama vedan eden ünlü sanatçının polis memurlarıyla yaşadığı ilginç anısından bahsettiği video, Emniyet Teşkilatı'nın sosyal medya hesabından "İcat çıkarttın büyük usta... Seni unutmayacağız..." sözleriyle paylaşıldı.

"POLİSİN SİZE ŞEKER TUTACAĞI AKLINIZA GELİR MİYDİ"

Rasim Öztekin, aracıyla yoldayken kendisini durduran polis ekibinin, Polis Haftası nedeniyle şeker ikram etmesi sonrası yaşadığı şaşkınlığı ve memnuniyeti anlatıyor.

Rasim Öztekin'in polislerle şeker ikramı anısı-Video