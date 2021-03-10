Rasim Öztekin'in son ses kaydı ortaya çıktı

Birol Güven, yakın arkadaşı Rasim Öztekin'le ilgili bir ses kaydı paylaştı.

Usta oyuncu Rasim Öztekin geçirmiş olduğu kalp krizi sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Birol Güven yakın arkadaşı Rasim Öztekin'in 'Seksenler' grubuna attığı son sesli mesajı 'Ancak Ölünce Usta Olunur' notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.

"ARTIK GEZECEKTİK"

Arkadaşına veda eden Güven duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Rasim Öztekin sadece ölünce değil, yaşarken de arkasından iyi konuşulan çok özel bir insandı. Ülkemizin ortak bir değeriydi. Benim için de ailecek çok yakın görüştüğüm, çocuklarımın elinde büyüdüğü bir dosttu. İyi günde kötü günde hep yanımdaydı. Onunla çok özel projelerimiz vardı. Projelerimiz ne bir dizi, ne de bir filmdi. Projemiz çalışmamaktı. Bundan sonra çalışmayıp, gezecektik. Gidilecek bir restoran listesi vardı elimizde. Hiçbirini gerçekleştiremedik. Mekanı cennet olsun"







