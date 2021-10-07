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- Real Love ne demek? Aleyna Tilki 'Real Love' şarkı sözleri ve anlamı
Real Love ne demek? Aleyna Tilki 'Real Love' şarkı sözleri ve anlamı
- Haber Merkezi
- 07.10.2021 - 15:28
- Güncelleme : 07.10.2021 - 15:29
21 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, Türkiye'nin yanı sra dünyada da adını duyurmaya devam ediyor.
Yaptığı işlerle, özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, yeni bir kliple sevenlerinin karşısına çıktı.
Dünya çapında üç büyük müzik şirketin biri olan Warner Music'le bir albüm ve 4 single yapmak üzere anlaşan Aleyna Tilki , Amerikalı dünyaca ünlü dj/producer Dillon Francis’in yeni çıkan “Happy Machine” albümünde söylediği ‘Real Love’ şarkısının yayınlanmasıyla gündemin ilk sıralarına oturdu.
Aleyna Tilki dinleyicileri Real Love türkçe anlamı ve şarkı sözlerine dair araştırmalara başladı. Real Love ne demek, anlamı nedir? Aleyna Tilki Real Love şarkı sözleri çeviri gibi başlıklar sorgulanıyor.
İşte Aleyna Tilki’nin şarkısı Real Love anlamı ve Türkçe sözleri…
REAL LOVE NE DEMEK?
Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Sır, Yalnız Çiçek şarkılarıyla oldukça beğenilen genç isim Aleyna Tilki'nin "Real Love" isimli şarkısı "Gerçek Aşk" anlamına geliyor.
ALEYNA TİLKİ REAL LOVE ŞARKI SÖZLERİ
Kiss me slowly while i’m sitting in the back seat
Head is spinning and i never felt so happy
Driver’s talking but we don’t hear what he’s saying
City lights so blurry, everything is fading
Beni yavaşça öp
Arka koltukta otururken
Başım dönüyor ve hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim
Şoför konuşuyor ama ne dediğini duymuyoruz
hir ışıkları o kadar bulanık ki, herşey sönüyor sanki
I want somebody, want some real love, i just want some real love
I just want some real love baby
I want somebody, want some real love, i just want some real love
I just want a real love
Birini istiyorum, biraz gerçek aşk istiyorum
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Bebeğim, birini istiyorum, sadece gerçek bir aşk istiyorum
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
(I want somebody, want somebody-body
I just want some real love, i just want some real love baby
I want somebody, want somebody-body
I just want some real love, i just want some real love baby)
Birini istiyorum, birini istiyorum, birini
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Bebeğim, birini istiyorum, birini istiyorum, birini
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Sadece gerçek aşk istedim bebeğim
I want somebody, want somebody-body
I just want some real love, i just want some real love baby
I want somebody, want somebody-body
I just want some real love
I just want a real love
Birini istiyorum, birini istiyorum, birini
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Bebeğim, birini istiyorum, birini istiyorum, birini
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Sadece gerçek aşk istedim bebeğim
Pull me closer, make me feel like this is something
Tell me baby, what we have is more than nothing
Never-ever felt so safe, don’t burst the bubble
Tell me pretty lies, don’t give me any trouble
Beni daha yakına çek, birşeyler hissettir bana
Söyle bana bebeğim, sahip olduğumuz şey düşündüğümden daha fazla
Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim, sakın bunu bozma
Bana güzel yalanlar söyle ama beni yorma
I want somebody, want some real love, i just want some real love
I just want some real love baby
I want somebody, want some real love, i just want some real love
I just want a real love
Birini istiyorum, biraz gerçek aşk istiyorum
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Bebeğim, birini istiyorum, sadece gerçek bir aşk istiyorum
Sadece gerçek bir aşk istiyorum
Sadece gerçek bir aşk istiyorum