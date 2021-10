Real Love ne demek? Aleyna Tilki 'Real Love' şarkı sözleri ve anlamı

Aleyna Tilki’nin dünyaca ünlü DJ/Prodüktör Dillon Francis’le güçlerini birleştirdiği şarkısı 'Real Love' çıktı. Dinleyiciler "Real Love ne demek" ve "Real Love şarkı sözleri"ni araştırıyor.

21 yaşındaki popçu Aleyna Tilki, Türkiye'nin yanı sra dünyada da adını duyurmaya devam ediyor.

Yaptığı işlerle, özel hayatı ve açıklamalarıyla magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, yeni bir kliple sevenlerinin karşısına çıktı.

Dünya çapında üç büyük müzik şirketin biri olan Warner Music'le bir albüm ve 4 single yapmak üzere anlaşan Aleyna Tilki , Amerikalı dünyaca ünlü dj/producer Dillon Francis’in yeni çıkan “Happy Machine” albümünde söylediği ‘Real Love’ şarkısının yayınlanmasıyla gündemin ilk sıralarına oturdu.

Aleyna Tilki dinleyicileri Real Love türkçe anlamı ve şarkı sözlerine dair araştırmalara başladı. Real Love ne demek, anlamı nedir? Aleyna Tilki Real Love şarkı sözleri çeviri gibi başlıklar sorgulanıyor.

İşte Aleyna Tilki’nin şarkısı Real Love anlamı ve Türkçe sözleri…

REAL LOVE NE DEMEK?

Cevapsız Çınlama, Sen Olsan Bari, Sır, Yalnız Çiçek şarkılarıyla oldukça beğenilen genç isim Aleyna Tilki'nin "Real Love" isimli şarkısı "Gerçek Aşk" anlamına geliyor.

ALEYNA TİLKİ REAL LOVE ŞARKI SÖZLERİ

Kiss me slowly while i’m sitting in the back seat

Head is spinning and i never felt so happy

Driver’s talking but we don’t hear what he’s saying

City lights so blurry, everything is fading

Beni yavaşça öp

Arka koltukta otururken

Başım dönüyor ve hiç bu kadar mutlu hissetmemiştim

Şoför konuşuyor ama ne dediğini duymuyoruz

hir ışıkları o kadar bulanık ki, herşey sönüyor sanki

I want somebody, want some real love, i just want some real love

I just want some real love baby

I want somebody, want some real love, i just want some real love

I just want a real love

Birini istiyorum, biraz gerçek aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Bebeğim, birini istiyorum, sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

(I want somebody, want somebody-body

I just want some real love, i just want some real love baby

I want somebody, want somebody-body

I just want some real love, i just want some real love baby)

Birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Bebeğim, birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek aşk istedim bebeğim

I want somebody, want somebody-body

I just want some real love, i just want some real love baby

I want somebody, want somebody-body

I just want some real love

I just want a real love

Birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Bebeğim, birini istiyorum, birini istiyorum, birini

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek aşk istedim bebeğim





Pull me closer, make me feel like this is something

Tell me baby, what we have is more than nothing

Never-ever felt so safe, don’t burst the bubble

Tell me pretty lies, don’t give me any trouble

Beni daha yakına çek, birşeyler hissettir bana

Söyle bana bebeğim, sahip olduğumuz şey düşündüğümden daha fazla

Hiç bu kadar güvende hissetmemiştim, sakın bunu bozma

Bana güzel yalanlar söyle ama beni yorma

I want somebody, want some real love, i just want some real love

I just want some real love baby

I want somebody, want some real love, i just want some real love

I just want a real love

Birini istiyorum, biraz gerçek aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Bebeğim, birini istiyorum, sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum

Sadece gerçek bir aşk istiyorum