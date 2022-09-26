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    Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki geçici velayet davasında ara karar çıktı

    Şiddet iddialarıyla gündeme gelen Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki geçici velayet davasında mahkeme; 13 yaşındaki Mina'yı anneye, Poyraz'ı ise babaya verdi.
    • 26.09.2022 - 18:06
    • Güncelleme : 26.09.2022 - 18:09
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    Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki geçici velayet davasında ara karar çıktı

    Oyuncu Deniz Uğur, geçtiğimiz hafta, eski eşi Reha Muhtar’ın, 13 yaşındaki kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla şikayette bulundu.

    Reha Muhtar'ın, kızını dövdüğünü ileri sürerek mahkemeye başvuran Deniz Uğur, Reha Muhtar’ın, 13 yaşındaki kızını elindeki laptopu vermediği için dövdüğü ve direnen çocuğun bilgisayarı tutan ellerini ısırdığını iddia etti.

    Duruşma gizli yapıldı

    İstanbul Anadolu 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Reha Muhtar, Deniz Uğur Gülener ve çocukları katıldı.

    Duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

    Reha Muhtar’ın avukatları duruşmanın gizli yapılmasını talep etti.

    Mahkeme bu talebi kabul etti.

    Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki geçici velayet davasında ara karar çıktı #1

    Ara karar açıklandı

    Ara kararını açıklayan mahkeme, velayeti babasında olan Mina Deniz Muhtar’ın geçici velayetinin 2 ay süre ile anne Deniz Uğur’a verilmesine karar verdi.

    Ayrıca Reha Muhtar’ın 2 ay süre ile şiddet tehdidi, hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeyi içeren söz ve davranışlarda bulunmamasına, bulundukları konuta, okula ve işyerine 2 ay süre ile yaklaşmamasına da karar verildi.

    Reha Muhtar ile Deniz Uğur arasındaki geçici velayet davasında ara karar çıktı #2

    Diğer çocuk babada kaldı

    Diğer çocukları Poyraz Deniz Muhtar hakkında ise şiddete dair kanaate varılamadığından velayeti Reha Muhtar’da kaldı.

    DHA'nın haberine göre Reha Muhtar, kararın gereklerine aykırı hareket etmesi halinde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapse tabi tutulacak.


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