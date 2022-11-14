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    Reha Muhtar vasiyetini açıkladı

    Bir dönemin ünlü sunucularından Reha Muhtar, şu sıralar zor günler geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 14.11.2022 - 07:14
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    Reha Muhtar vasiyetini açıkladı

    Eski eşi Deniz Uğur ile mahkemelik olan ve çocuklarının velayetiyle ilgili sorunlar yaşayan Reha Muhtar, şimdilerde  mahkeme mahkeme geziyor.

    Kızı Mina Muhtar'ın velayetini geçici olarak Deniz Uğur'a bırakan Reha Muhtar, oğlu Poyraz'a ise bakmaya devam ediyor.

    İkili sosyal medyadan sık sık paylaşımlarda bulunuyor. 63 yaşındaki Muhtar son olarak çocuklarına bıraktığı vasiyeti açıkladı.

    Reha Muhtar vasiyetini açıkladı #1

    "Allah ve Türkiye tanık"

    Reha Muhtar, "5 yıl önce bana bir şey olursa çocuklarıma bıraktığım bir vasiyet var. Alın terim ve günde 18 saatlik emeğimle aldığım yalıdan tek bir kişi girmesin. Kayıtlıdır. Bütün önlemleri alındı. Allah büyük, bu vasiyete Allah ve Türkiye tanık. Her nerede ve nasıl yaşatılıyorsanız" ifadelerini kullandı.

    Reha Muhtar vasiyetini açıkladı #2


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