Reklam aşkı iddialarına cevap verdi! Şarkıcı Mert Demir'den Serenay Sarıkaya açıklaması

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Rekabet Kurulu'nun menajerlik şirketleri ve kast ajanslarına yönelik incelemesinin ardından savcılık, geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Oyunculuk ajansı sahibi Ayşe Barım'ın şirketine bağlı çalışan Serenay Sarıkaya ve şarkıcı Mert Demir'in “reklam aşkı” iddiaları nedeniyle ifade verecek.

Aşklarına ilk günden beri inanılmayan hatta her zaman 'reklam aşkı' olarak nitelendirilen ilişkiyle ilgili ünlü şarkıcı Mert Demir, bir süredir sosyal medyada dolaşan iddialara yanıt niteliğinde açıklama yaptı.

Demir aynı zamanda açıklamasında güzel oyuncu Serenay Sarıkaya ile yaşadığı ilişkiye de değindi.

Ünlü şarkıcı Mert Demir'in açıklamaları şu şekilde:

SESSİZ KALMAKTAN VAZGEÇTİ

"Son bir senedir hakkımda çıkan yalan haberlere ve üzerime atılan iftiralara karşı sessiz kalmayı tercih ettim. Bu ucuz spekülasyonların içine dahil olmayı, duruşumu bozmayı hiç istemedim. Fakat görüyorum ki sessiz kalmam kötü niyetli insanların ekmeğine yağ sürüyor ve bu yalan haberler bazı kesimler tarafından gerçek zannediliyor, beni, bizi sevenleri üzüyor.

"AŞIĞIM"