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Reyhan Karaca bahçede düşüp, burnunu kırdı

Reyhan Karaca bahçede düşüp, burnunu kırdı

Yeni bir projeyi görüşmek için gittiği villada sakatlık geçiren şarkıcı, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.