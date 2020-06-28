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- Reyhan Karaca bahçede düşüp, burnunu kırdı
Reyhan Karaca bahçede düşüp, burnunu kırdı
Yeni bir projeyi görüşmek için gittiği villada sakatlık geçiren şarkıcı, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.
- İHA
- 28.06.2020 - 17:30
Şarkıcı Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği Zekeriyaköy'deki villada talihsiz bir kaza geçirdi.
Villadan ayrılacağı sırada bahçede yürürken ayağı kayan şarkıcı, düşüp burnunu kırdı.
Kanlar içerisinde kalan Karaca, büyük panik yaşadı.
TABURCU EDİLDİ
Hemen hastaneye kaldırılan Karaca, tedavi altına alındı. Burnunda şişlik olduğu gözlenen şarkıcı, sonrasında taburcu edildi.