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    Reyhan Karaca bahçede düşüp, burnunu kırdı

    Yeni bir projeyi görüşmek için gittiği villada sakatlık geçiren şarkıcı, hastanede tedavi edildikten sonra taburcu oldu.
    • İHA
    • 28.06.2020 - 17:30
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    Reyhan Karaca bahçede düşüp, burnunu kırdı #1

    Şarkıcı Reyhan Karaca, yeni projeleri için görüşmeye gittiği Zekeriyaköy'deki villada talihsiz bir kaza geçirdi.

    Villadan ayrılacağı sırada bahçede yürürken ayağı kayan şarkıcı, düşüp burnunu kırdı.

    Kanlar içerisinde kalan Karaca, büyük panik yaşadı.

    TABURCU EDİLDİ

    Hemen hastaneye kaldırılan Karaca, tedavi altına alındı. Burnunda şişlik olduğu gözlenen şarkıcı, sonrasında taburcu edildi.

    Reyhan Karaca bahçede düşüp, burnunu kırdı #2

    Reyhan Karaca bahçede düşüp, burnunu kırdı #3

    Reyhan Karaca bahçede düşüp, burnunu kırdı #4

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