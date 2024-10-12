Reynmen dünyaevine girdi

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"Reynmen" lakaplı şarkıcı Yusuf Aktaş, uzun süredir birlikte olduğu Emire Cansu Kurtaran'a geçtiğimiz nisan ayının sonunda evlenme teklif etmişti.

İTALYA'DA EVLENDİLER

Ünlü çift, mutlu birlikteliklerini bugün nikahla taçlandırdı. İtalya’nın Amalfi kıyısında düzenlenen törenle dünyaevine giren çifti, aileleri ve yakın arkadaşları yalnız bırakmadı.

Emire Cansu Kurtaran ise Galia Lahav imzalı bir gelinlik tercih ederken; Reynmen ise Loro Piana'dan bir damatlık giydi.

ÇAKAL'DAN PAYLAŞIM

Reynmen'in yakın dostu Emirhan Çakal, gelin ve damadın mutluluğunu bu kare ile gözler önüne serdi.

Öte yandan geçtiğimiz yıl Defne Samyeli'nin programına katılan Reynmen, aile kurma hayalini "Çok da geçmeden bir aile olmak istiyorum. Aile varken bazı şeyler çok daha iyi olabilir. İmkanım ne kadar varsa o kadar çocuğum olsun istiyorum" sözleriyle aktarmıştı.