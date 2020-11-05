Reynmen'e 2 milyonluk turne davası

10 konserlik turne için anlaşma yapan şirket, Reynmen'e dava açtı.

Bir organizasyon şirketi, 10 konserlik turnede sahne alması için 500 bin euroya anlaştığı Reynmen’e dava açtı.

"REYNMEN PARAMIZI VERMİYOR"

Koronavirüs salgını sebebiyle organizasyonların iptal olduğunu belirten şirket, şu açıklamayı yaptı:

“Şirket, konserler için Reynmen’e 500 bin euro ödeme konusunda anlaşmıştır. Konser öncesi Reynmen’e 200 bin euro ödeme yapılmıştır. Ancak salgın nedeniyle 11 Mart’ta dünya çapında sokağa çıkma yasakları gelmiştir.

Kalabalık organizasyonlar iptal edildiği için şirket, Reynmen’e ödediği 200 bin euroyu defalarca sözlü olarak geri istemiştir. 200 bin euronun iadesini istiyoruz.”

Reynmen ise konuyla ilgili sessiz kalmayı tercih etti.