Reynmen'e 4 yıla kadar hapis istemi

Şarkıcı Yusuf Aktaş'ın, Bircan Bali'ye hakaret edip, tehditte bulunduğu iddiasıyla 4 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "Reynmen" olarak bilinen şarkıcı ve sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş hakkında iddianame hazırlandı.

İddianamede Aktaş'ın, sunucu Bircan Bali'ye hakaret edip tehditte bulunduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğu belirtildi.

REYNMEN'DEN BİRCAN BALİ'YE: LEŞSİNİZ

Bali'nin dilekçesinde, Aktaş'ın 13 Ocak 2021'de Instagram üzerinden kendisine yönelik video ve yazılar paylaşarak, "Leşsiniz, siz iki iğrenç insan ucuzsunuz..." gibi ifadeler kullandığı; Aktaş'ın 'hakaret' ve 'tehdit' suçlarından yargılanmasını istediği dile getirildi.

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatıldığı ve şüpheli Aktaş'ın savcılıkça ifadesinin alındığı kaydedilen iddianamede, bu kişinin de "Bircan Bali'nin kendisi hakkında kasıtlı şekilde, sürekli milyonlara ulaşan hakaret içerikli yayınlar yapması üzerine yalnızca kendisini savunma ve anlatabilme amacıyla söz konusu ifadeleri kullandığı ve hakaret kastının olmadığı" savunmasını yaptığı ifade edildi.

UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİLER

İddianamede, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle tarafların uzlaştırmacıyla görüştürüldüğü ancak uzlaşma sağlanamadığı vurgulandı.

4 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

Böylelikle Aktaş'ın, "tehdit" ve "hakaret" suçlarından 9,5 aydan, 4 yıl 4 aya kadar hapisle cezalandırılması talebiyle yargılanması istendi.