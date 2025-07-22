Reynmen'in sahnesine para attılar! Ünlü şarkıcı çok sinirlendi

Son dönemde annesi ve eşinin arasındaki gerilimle gündeme gelen Reynmen, aile problemleriyle ilgili açıklama yapmıştı.

"ÖYLE KİN DURUMU YOK"

"Anne de olsa bazen bazı şeyleri görmek istemeyebiliyorsun. Ama sonuçta o benim annemdir" diyen Reynmen "Öyle bir kin durumu yok. Annem kök ailem bir de öz ailem var onu da korumam gerek. İnsan istemediği yerlerden sınanıyor.." demişti.

Öte yandan konserlerine de devam eden Reynmen ilginç bir durum yaşadı.

"ÇIKIŞTA SENİNLE GÖRÜŞELİM"

Bir mekanda izleyici karşısına çıkan Reynmen'e sahnede para saçılınca ünlü isim sinirlendi. Sahneden para atanlara seslenen ünlü şarkıcı, “Para atma olayı nerden çıktı? Çıkınca seninle görüşelim. Benim arkadaşımın arkadaşıymışsın! Böyle bir şey yapmaz ve yaptırmaz benim arkadaşım. Seninle ayrıca konuşacağız. Zaten buraya paramı alıp geliyorum. Gerek yoktu dostum, gereksizdi bu yaptığın." dedi.