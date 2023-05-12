Reynmen'in utangaç sevgilisi Reynmen'in utangaç sevgilisi Emire Cansu Kurtaran görüntü vermek istemedi.

ensonhaber.com

Sosyal medyada ünlenen 'Reynmen' lakabıyla tanınan Yusuf Aktaş'ın, Miss Turkey 2017 finalisti Emire Cansu Kurtaran ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Reynmen, Emire Cansu Kurtaran ile birlikteliğini sosyal medya hesabından yayınladığı fotoğrafla duyurmuştu. Aşkları doludizgin devam eden ikili, geçtiğimiz gün ise sosyal medyadan yeni pozlarını yayınlamıştı

Utangaç sevgili

Emire Cansu Kurtaran ile sürekli sosyal medya hesabından paylaşımlar yapan şarkıcı Reynmen, son olarak model sevgilisiyle birlikte önceki gün Maslak’ta seyir halinde görüntülendi. Basın mensuplarını bir anda karşısında gören şarkıcı, kısa süreli bir şok yaşadı. Kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan Reynmen, ilişkisinin güzel gittiğini söyledi. Gazetecilerin görüntü aldığı sırada utangaç tavırlar sergileyen Emire Cansu ise başını öne eğerek, görüntü vermek istemedi.