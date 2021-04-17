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- Reza Zarrab, Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattı iddiası
Reza Zarrab, Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattı iddiası
- Haber Merkezi
- 17.04.2021 - 09:49
- Güncelleme : 17.04.2021 - 09:59
Ebru Gündeş, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.
Gündemde geniş bir şekilde yer bulan boşanma davasından ilk detaylar da ortaya çıktı.
İddialar, magazinin gündemini yeniden belirleyecek cinsten.
REZA İÇİN AMERİKA'YA GİTTİ
Ebru Gündeş ile birlikte O Ses Türkiye programında jürilik yapan Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişkisinin olduğu iddia edildi.
Reza Zarrab ile Hadise Amerika'da defalarca bir araya geldi.
SON GÖRÜŞME 2019'DA
En son 2019 yılında bir araya gelen ikilinin, görüntü vermemek için özel önlemler aldığı öğrenildi.
MİAMİ'YE AKTARMALI UÇUŞLAR
Hürriyet'in haberine göre; Hadise, Miami’ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına Avrupa üzerinden aktarmalı uçuş yaptı.
DOSTLUK BİTTİ
Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ebru Gündeş’in Hadise ile dostluğuna son verdiği öğrenildi.