Reza Zarrab, Ebru Gündeş'i Hadise ile aldattı iddiası

Ebru Gündeş'in açtığı boşanma davasından ilk detaylar ortaya çıkmaya başladı. İddiaya göre; Reza Zarrab'ın ilişki yaşadığı isimler arasında Hadise de var.

Ebru Gündeş, evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı gerekçesiyle 11 yıldır evli olduğu Reza Zarrab'a Bodrum Aile Mahkemesi’nde boşanma davası açtı.

Gündemde geniş bir şekilde yer bulan boşanma davasından ilk detaylar da ortaya çıktı.

İddialar, magazinin gündemini yeniden belirleyecek cinsten.

REZA İÇİN AMERİKA'YA GİTTİ

Ebru Gündeş ile birlikte O Ses Türkiye programında jürilik yapan Hadise'nin Reza Zarrab ile ilişkisinin olduğu iddia edildi.

Reza Zarrab ile Hadise Amerika'da defalarca bir araya geldi.

SON GÖRÜŞME 2019'DA

En son 2019 yılında bir araya gelen ikilinin, görüntü vermemek için özel önlemler aldığı öğrenildi.

MİAMİ'YE AKTARMALI UÇUŞLAR

Hürriyet'in haberine göre; Hadise, Miami’ye giderken Türk vatandaşlar tarafından dikkatleri üzerine çekmemek adına Avrupa üzerinden aktarmalı uçuş yaptı.

DOSTLUK BİTTİ

Reza Zarrab ile ilişki yaşadığı iddiaları üzerine Ebru Gündeş’in Hadise ile dostluğuna son verdiği öğrenildi.