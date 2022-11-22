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    Reza Zarrab, Ebru Gündeş'i tehdit etti iddiası

    Reza Zarrab, Ebru Gündeş'i evlenmesi halinde kızının velayetini almakla tehdit etti.
    • Haber Merkezi
    • 22.11.2022 - 14:30
    • Güncelleme : 22.11.2022 - 14:42
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    Reza Zarrab, Ebru Gündeş'i tehdit etti iddiası

    Özel hayatı hep merak edilen ünlü isimler arasında yer alan şarkıcı Ebru Gündeş, geçen mayıs ayından beri Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw ile ilişki yaşıyordu.

    "Evlenirsen çocuğu alırım"

    Birlikteliklerini gözlerden uzak tutmak için çabalayan çift, geçen haftalarda da evlilik kararı almıştı. Gündeş ile Rassan Khoshnaw yollarını ayırdı.

    Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw'ın ayrılık nedeninin, Gündeş’in eski eşi Reza Zarrab olduğu iddia edildi.

    Reza Zarrab, Ebru Gündeş i tehdit etti iddiası #1

    Avukatına talimat verdi

    Zarrab, Gündeş'i evlenmesi durumunda çocuğunun velayetini almakla tehdit etti ve Gündeş'in evlenmesi durumunda çocuğunun velayetini almak için avukatına talimat verdi.

    Bu durumu öğrenen Gündeş ise evlilik kararından vazgeçti. Gündeş ve Zarrab’ın tek celsede sonuçlanan boşanma davasında, kızları Alara’nın velayeti Ebru Gündeş’e verilmişti.

    Reza Zarrab, Ebru Gündeş i tehdit etti iddiası #2

    Reza Zarrab, Ebru Gündeş i tehdit etti iddiası #3

    Reza Zarrab, Ebru Gündeş i tehdit etti iddiası #4

    Reza Zarrab, Ebru Gündeş i tehdit etti iddiası #5

    Reza Zarrab, Ebru Gündeş i tehdit etti iddiası #6

    Reza Zarrab, Ebru Gündeş i tehdit etti iddiası #7


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