Türkiye bir seçim atmosferini daha geride bırakırken, öncesi ve sonrasında yaşananlar tartışılmaya devam ediyor.
Son birkaç yıldır konserlerde, ödül törenlerinde ya da yaptıkları paylaşımlarda toplumun değerleriyle çelişen, alay eden, kendileri gibi düşünmeyenleri aşağılayan sanatçılar, tepkileri savuşturmak için klişeleşmiş Atatürkçülük, çağdaşlık, vatanseverlik ve "benim babam da hacıydı, ninem de başını örterdi" gibi söylemlerin ardına saklanıyorlar.
Topluma tepeden bakan sanatçılara en iyi yanıt: Ödülünü al ve s.ktir git
İçinden çıktıkları toplumu aşağılayarak, küçümseyerek yön vermeye çalıştıklarını sanan bu sanatçılara en güzel karşılığı, bir İngiliz komedyen vermişti.
2020 Altün Küre ödül töreninde yaptığı konuşmayla gündem olan Ricky Gervais, şu ifadeleri kullanmıştı:
Çalıştığınız şirketler gerçekten inanılmaz: Apple, Amazon, Disney. Eğer DEAŞ bir internet platformu oluştursa hemen menajerlerinizle irtibata geçerdiniz değil mi? Bu yüzden eğer bugün bir ödül kazanırsanız platformu siyasi konuşmalar yapmak için kullanmayın. İnsanlara herhangi bir şey hakkında ders verebilecek pozisyonda değilsiniz ve gerçek dünya hakkında hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hatta birçoğunuz okulda, Greta Thunberg'den daha az vakit geçirmiştir. O yüzden buraya gelin, değersiz ödülünüzü kabul edin, çalıştığınız şirkete ve tanrıya olan şükürlerinizi sunun. Daha sonrasında ise s.ktir olup gidin.