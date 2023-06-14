Ödül törenlerinde politik mesaj verenlere Ricky Gervais'in unutulmaz göndermesi Son zamanlarda Türkiye'de her ödül töreninde politik ve provokatif mesajlar veren sanatçılara en güzel yanıtı, Altın Küre ödül töreninde konuşan İngiliz komedyen Ricky Gervais vermişti.

ensonhaber.com

Türkiye bir seçim atmosferini daha geride bırakırken, öncesi ve sonrasında yaşananlar tartışılmaya devam ediyor.

Son birkaç yıldır konserlerde, ödül törenlerinde ya da yaptıkları paylaşımlarda toplumun değerleriyle çelişen, alay eden, kendileri gibi düşünmeyenleri aşağılayan sanatçılar, tepkileri savuşturmak için klişeleşmiş Atatürkçülük, çağdaşlık, vatanseverlik ve "benim babam da hacıydı, ninem de başını örterdi" gibi söylemlerin ardına saklanıyorlar.

Topluma tepeden bakan sanatçılara en iyi yanıt: Ödülünü al ve s.ktir git

İçinden çıktıkları toplumu aşağılayarak, küçümseyerek yön vermeye çalıştıklarını sanan bu sanatçılara en güzel karşılığı, bir İngiliz komedyen vermişti.

2020 Altün Küre ödül töreninde yaptığı konuşmayla gündem olan Ricky Gervais, şu ifadeleri kullanmıştı:

