Euro
10.2916
-0.15%
Dolar
8.8831
-0.06%
Altın
500.69
-0.21%
Borsa
1.406
0%
Bitcoin
389.710
1.04%
EXEN Coin
19.88
0.35%
15ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 15 C

    Ricky Martin'in son hali

    Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, son görüntüsüyle hayranlarını hyal kırıklığına uğrattı.
    • Haber Merkezi
    • 01.10.2021 - 07:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Ricky Martin'in son hali

    İki yıl önce Suriyeli erkek arkadaşı Jwan Yosef ile evlenerek tüm dikkatleri üzerine çeken 49 yaşındaki dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, önceki gün bir programa konuk oldu.

    Programdaki görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı.

    ESTETİK VE DOLGUNUN ESERİ

    Yüzüne estetik ve dolgu yaptırdığı iddia edilen dünyaca ünlü şarkıcının kısa süredeki değişimi hayranlarını üzdü.

    Ricky Martin in son hali #1

    Ricky Martin in son hali #2Ricky Martin in son hali #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir