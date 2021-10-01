Ricky Martin'in son hali

Dünyaca ünlü şarkıcı Ricky Martin, son görüntüsüyle hayranlarını hyal kırıklığına uğrattı.

İki yıl önce Suriyeli erkek arkadaşı Jwan Yosef ile evlenerek tüm dikkatleri üzerine çeken 49 yaşındaki dünyaca ünlü Porto Rikolu şarkıcı Ricky Martin, önceki gün bir programa konuk oldu.

Programdaki görüntüsüyle sosyal medyada gündem olan ünlü şarkıcı son haliyle şaşırttı.

ESTETİK VE DOLGUNUN ESERİ

Yüzüne estetik ve dolgu yaptırdığı iddia edilen dünyaca ünlü şarkıcının kısa süredeki değişimi hayranlarını üzdü.