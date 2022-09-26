Rihanna 2023 Super Bowl’da sahne alacak

Müzik sektöründen uzun bir süre uzak kalan Rihanna, 2023 Super Bowl devre arası şovuyla sahnelere geri dönüyor.

En son albümünü 2016’da çıkaran Rihanna, uzun zamandır müzik sektörüne ara verdiği için hayranlarından tepki alıyordu.

Instagram’da yaptığı canlı yayında, “Ben burada dünyayı kurtarmaya çalışırken bana bir daha albüm sormayın.” diyerek herkesi şaşırtan Rihanna, kendisini özleyen hayranlarına müdeyi verdi.

Sahnelere dönüyor

Rihanna, bir albüm haberi vermese de bir performans haberi vererek herkesi heyecanlandırdı.

Amerika'nın kendi servetini kazanan en genç milyarder kadını olan Rihanna, Super Bowl’da performans sergileyeceğini onayladı. Rihanna'nın paylaşımı sonrası sosyal medya ise yıkıldı.