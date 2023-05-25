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Geçtiğimiz yıl ASAP Rocky ile olan birlikteliğinden bir erkek çocuk dünyaya getiren Rihanna, bebeğine RZA Athelston Mayers adını vermişti. Oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan şu sıralar ikinci bebeğine hamile.

Rihanna ayak parmağına pırlanta yüzü taktı

Hamilelik pozlarıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü şarkıcı, şimdi de takılarıyla konuşuldu.

Rihanna ayak parmağına pırlanta yüzü taktı

Ayakta pırlanta

Sosyal medyayı aktif kullanan Rihanna, ayak parmağına taktığı yüzükle olay oldu. Ayak parmağına büyük taş bir pırlanta takan ünlü şarkıcı, çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaştı.

Lüks tutkunu Rihanna, takipçilerinden yorum yağmuruna tutuldu.