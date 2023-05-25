Rihanna ayak parmağına pırlanta yüzük taktı İkinci kez anne olmak için gün sayan Rihanna sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelmeye devam ediyor.

ensonhaber.com Geçtiğimiz yıl ASAP Rocky ile olan birlikteliğinden bir erkek çocuk dünyaya getiren Rihanna, bebeğine RZA Athelston Mayers adını vermişti. Oğlunun fotoğraflarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşan Rihanna şu sıralar ikinci bebeğine hamile. Hamilelik pozlarıyla gündemden düşmeyen dünyaca ünlü şarkıcı, şimdi de takılarıyla konuşuldu. Ayakta pırlanta Sosyal medyayı aktif kullanan Rihanna, ayak parmağına taktığı yüzükle olay oldu. Ayak parmağına büyük taş bir pırlanta takan ünlü şarkıcı, çektiği videoyu da Instagram hesabından paylaştı. Lüks tutkunu Rihanna, takipçilerinden yorum yağmuruna tutuldu.