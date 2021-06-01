Rihanna, Demi Rose'u taklit etti

Rihanna, Demi Rose'un bir dergi için verdiği üstsüz pozu kopyaladı.

Şarkıcılıktan çok iç çamaşırı sektöründe yaptığı işlerle gündeme gelen Rihanna, şimdi de verdiği üstsüz gündeme geldi.

Şarkıcı, Demi Rose’un geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından paylaştığı bir dergiye pozunu kopyaladı.

"VAHŞİ OLMAK İÇİN"

Rihanna, gönderisini kendi markasını etiketleyip "Vahşi olmak için güzel bir gün" notunu ekleyerek paylaştı.

Sosyal medya kullanıcıları iki ünlü ismin fotoğraflarını karşılaştırıp hararetli bir tartışma başlattı. Instagram fenomeni Demi Rose ise yaşananlardan sonra hikayesinde gülen bir emoji paylaştı.