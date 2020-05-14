Rihanna en zenginler arasına girdi

Sunday Times'ın hazırladığı 'En Zenginler' listesine giren dünyaca ünlü şarkıcının, 468 milyon pound olan bir serveti bulunuyor.

Rihanna, servetiyle en zengiler listesinde...

Şarkıcı, oyuncu ve iş kadını Rihanna, 468 milyon pound olan servetiyle Sunday Times’ın İngiltere’de yaşayan en zengin sanatçılar listesine üçüncü sıradan girdi.

HER İKİSİNİN SERVETİ DE AYNI

Listenin zirvesinde ise her ikisi de 800 milyon pound değerindeki servetleriyle Lord Andrew Lloyd-Webber ve Sir Paul McCartney bulunuyor.

ELTON JOHN DA LİSTEDE

Listede Rihanna’dan hemen sonra ise Sir Elton John var.

(Lord Andrew Lloyd-Webber)

(Sir Paul McCartney)

(Sir Elton John)