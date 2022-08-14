Rihanna, hacimli çizmeleriyle gündem oldu

34 yaşındaki ünlü isim, giydiği çizmelerle objektiflere yansıdı.

9 Grammy ödülü sahibi Rihanna, giyim tarzıyla dikkat çekiyor.

Barbadoslu şarkıcı, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı doğum sonrası yeni haliyle objektiflere yansıdı.

Rihanna'nın konuşulan çizmeleri

Amerikalı rapçi olan erkek arkadaşı ASAP Rocky ile New York City'de görüntülenen Rihanna'nın, son derece hacimli çizmeler giydiği görüldü.

34 yaşındaki şarkıcı, kombinini siyah mini etek ve beyaz tişörtüyle tamamladı. Ayrıca, yeşil yılan derisinden çantasının yanı sıra takılarıyla da göze çarptı.

Bebeği halktan uzak tutmak istiyorlar

US Weekly'nin haberine göre, çift, yeni doğan bebeklerinin güvenliğinden endişe ederek "çok özel" davranıyor.

Çiftle ilgili haberde, "Bebeği şimdilik halktan uzak tutmak istiyorlar. İkisi de kutsanmış hissediyorlar. Bundan daha mutlu olamazlardı." denildi.