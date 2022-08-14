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- Rihanna, hacimli çizmeleriyle gündem oldu
Rihanna, hacimli çizmeleriyle gündem oldu
34 yaşındaki ünlü isim, giydiği çizmelerle objektiflere yansıdı.
- Haber Merkezi
- 14.08.2022 - 15:35
- Güncelleme : 14.08.2022 - 15:38
9 Grammy ödülü sahibi Rihanna, giyim tarzıyla dikkat çekiyor.
Barbadoslu şarkıcı, geçtiğimiz mayıs ayında yaptığı doğum sonrası yeni haliyle objektiflere yansıdı.
Rihanna'nın konuşulan çizmeleri
Amerikalı rapçi olan erkek arkadaşı ASAP Rocky ile New York City'de görüntülenen Rihanna'nın, son derece hacimli çizmeler giydiği görüldü.
34 yaşındaki şarkıcı, kombinini siyah mini etek ve beyaz tişörtüyle tamamladı. Ayrıca, yeşil yılan derisinden çantasının yanı sıra takılarıyla da göze çarptı.
Bebeği halktan uzak tutmak istiyorlar
US Weekly'nin haberine göre, çift, yeni doğan bebeklerinin güvenliğinden endişe ederek "çok özel" davranıyor.
Çiftle ilgili haberde, "Bebeği şimdilik halktan uzak tutmak istiyorlar. İkisi de kutsanmış hissediyorlar. Bundan daha mutlu olamazlardı." denildi.