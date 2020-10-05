Uzun zamandır kendi markası olan "SAVAGE X FENTY" koleksiyonu için çalışan dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, yaptığı dans şovu sırasında bir hadisi şarkı olarak kullandı.

Rihanna, sahibi olduğu "SAVAGE X FENTY" markasının iç çamaşırı defilesi için ikinci kez sahneye çıktı. Rüyalar ve duygusallık temasından esinlenen Rihanna'nın, çeşitliliği yücelten “SAVAGE X FENTY” kadrosu, Bella Hadid'den Demi Moore'a kadar birçok model, şarkıcı, dansçı ve oyuncuya ev sahipliği yaptı.

Dans gösterileriyle yeni koleksiyonunu tanıtan Rihanna’nın gösterisinde kıyamet günü ile ilgili bir hadisin remix halinde kullanıldığı ortaya çıktı.

2 Ekim'de Amazon Prime'da çıkış yapan şovda Rihanna’nın, İslami hadis içeren bir şarkıyı kullandığı farkedildi. "Doom" adlı şarkının Coucou Chloe adlı Londralı yapımcı tarafından yapıldığı öğrenildi. Sanatçı daha önce, kıyamet günü alametleri ve dünyanın sonunu açıklayan hadislerden örnekleri içeren hızlandırılmış ses olduğunu itiraf etmişti. Alınan ses örnekleri, kıyamet günüyle ilgili hadislerin ritme karıştırılmış olarak kullanıldığını kanıtladı.

Rihanna'nın şovunda "Hadis-i Şerif" remixi ile dans ettiler ViDEO

Sosyal medya kullanıcıları tarafından fark edilen durum kısa sürede tepki çekerek en çok konuşulanlar arasına girdi. Gösterinin bir parçası olarak islam dünyasına ait hadislerin kullanılması saygısızlık ve İslamofobi olarak değerlendirildi.

Rihanna, şovunda çalması için seçtiği şarkıyla islam dünyasına saygısızlık ettikleri ve İslamofobiyi normalleştirdikleri için dünyanın dört bir yanındaki müslümanların aşırı tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Rİhanna ve ekibinden konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İLK SAYGISIZLIĞI DEĞİL

Rihanna'nın konser vermek için gittiği Abu Dhabi'de camii önünde çektirdiği tesettürlü fotoğraflar uygunsuz bulununca, şarkıcıdan camii avlusunu terk etmesi istendi. Fotoğraflarda kırmızı ruju ve ojeleriyle tesettüre girmesi tartışma yarattı.