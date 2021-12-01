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- Rihanna hamile mi? Barbadoslu yıldızın son hali iddiaları güçlendirdi
Rihanna hamile mi? Barbadoslu yıldızın son hali iddiaları güçlendirdi
- Haber Merkezi
- 01.12.2021 - 10:51
- Güncelleme : 01.12.2021 - 10:52
Rihanna hamile mi değil mi soruları magazin gündeminde zaman zaman yerini alıyor.
Son görüntüsünde şiş karnıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bu dedikoduların tekrar yayılmasına neden oldu.
Birleşik Krallık'tan ayrılarak ilk cumhurbaşkanlığı göreve başlamalarını kutlayan Barbados töreninden görüntülerin ardından, hayranları Rihanna'nın hamile olabileceği konusunda iddialar ortaya attı.
Rihanna, yaklaşık bir yıldır ünlü rapçi ASAP Rocky ile gözlerden uzak bir ilişki yürütüyor...
Peki, Rihanna hamile mi? İşte Rihanna'nın son hali...
RİHANNA HAMİLE Mİ?
33 yaşındaki şarkıcı Rihanna'nın Barbados'taki törende giydiği kıyafeti ve pozları, karnında her zamankinden fazla bir şişlik olduğunu ortaya koydu.
Hamilelik iddiaları kısa sürede hayranlarının gündemine düşerken, doğrulanmış bir kullanıcı olan The Academy şunları yazdı :
"Rihanna, A$AP Rocky'den ilk çocuğuna hamile."
Tweet binlerce retweet ve favori aldı, ancak iddiaları destekleyecek başka bir detay henüz ortaya yok.
Rihanna, 2019 yılında çıkan hamilelik dedikoduları için, "Böyle şeyler düşünmüyorum. Ama bilmiyorum...Tanrı'nın planı." "Bu röportajdan sonra tüm hamilelik söylentilerini dört gözle bekliyorum" demişti.