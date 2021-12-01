Rihanna hamile mi? Barbadoslu yıldızın son hali iddiaları güçlendirdi

Barbados'un bağımsızlığını ilan ettiği törende Ulusal Kahraman ilan edilen Rihanna, o geceye ait görüntülerde şiş karnıyla dikkat çekti. Hayranları ise "Rihanna hamile mi" sorusunu gündeme getirdi.

Rihanna hamile mi değil mi soruları magazin gündeminde zaman zaman yerini alıyor.

Son görüntüsünde şiş karnıyla dikkat çeken dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna, bu dedikoduların tekrar yayılmasına neden oldu.

Birleşik Krallık'tan ayrılarak ilk cumhurbaşkanlığı göreve başlamalarını kutlayan Barbados töreninden görüntülerin ardından, hayranları Rihanna'nın hamile olabileceği konusunda iddialar ortaya attı.

Rihanna, yaklaşık bir yıldır ünlü rapçi ASAP Rocky ile gözlerden uzak bir ilişki yürütüyor...

Peki, Rihanna hamile mi? İşte Rihanna'nın son hali...

RİHANNA HAMİLE Mİ?

33 yaşındaki şarkıcı Rihanna'nın Barbados'taki törende giydiği kıyafeti ve pozları, karnında her zamankinden fazla bir şişlik olduğunu ortaya koydu.

Hamilelik iddiaları kısa sürede hayranlarının gündemine düşerken, doğrulanmış bir kullanıcı olan The Academy şunları yazdı :

"Rihanna, A$AP Rocky'den ilk çocuğuna hamile."