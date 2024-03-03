Rihanna Hint düğününe damga vurdu! Paraya para demedi Ünlü şarkıcı Rihanna Hindistan'ın en zengin ailesinin düğününde sahneye çıkarak servetine servet kattı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Dünya yıldızı Rihanna, 2 doğumun ardından konserlerine hız kesmeden devam ediyor.

Verdiği son konser ise uzun süre konuşulmaya aday.

Hindistan'ın en zengin insanı Mukesh Ambani'nin oğlunun dünyaevine girdi.

Üç gün sürecek olan düğün partisine teknoloji milyarderleri, Bollywood yıldızları, pop ikonları ve politikacılar katıldı.

Rihanna'ya yoğun ilgi

Düğün öncesi düzenlenen partide ise sahneye Rihanna çıktı.

2023 Super Bowl performansının ardından ilk kez sahneye çıkan Rihanna, bölgede yoğun bir ilgiyle karşılandı.

Sahne şovları gündem oldu

Sahne şovları ise sosyal medyanın gündemine oturdu.

Unutulmaz bir performans sergileyen şarkıcı, özel koreografiler de hazırladı.

6 milyon dolar kazandı

Bir diğer dillere dolanan bilgi ise oldukça şaşırttı.

Rihanna’nın dünyanın en pahalı düğünde yaklaşık 90 dakika sahneye kaldığı ve 6,33 milyon dolar kazandığı öğrenildi.