- Haberler
- Magazin Haberleri
- Rihanna ile ASAP Rocky el ele
Rihanna ile ASAP Rocky el ele
- Haber Merkezi
- 28.12.2020 - 08:25
- Güncelleme : 28.12.2020 - 09:34
Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan şarkıcı Rihanna, aradığı aşkı buldu.
AŞIKLAR EL ELE
Uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve rapçi ASAP Rocky dostluğu, aşka dönüştü. Çift, önceki gece el ele objektiflere takıldı.
Rihanna’nın memleketi Barbados’ta görüntülenen ikili, bu yılın başından beri aşk yaşadıklarına dair haberlerle gündeme geliyordu. Çiftin bu görüntüleri, dedikoduları da doğrulamış oldu.
İDDİALARA CEVAP VERMEMİŞLERDİ
Geçtiğimiz temmuz ayında Rihanna, kendi markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönemlerde de söylentiler artmıştı. Fakat şarkıcı ve Rocky, iddialar hakkında konuşmamıştı.
"YAKIŞIKLI"
Ünlü yıldız, Hassan Jameel ile üç yıllık ilişkisini ocak ayında bitirmişti. Barbadoslu şarkıcı, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini dile getirerek 'yakışıklı' demişti.