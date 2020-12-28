Rihanna ile ASAP Rocky el ele

Dünyaca ünlü Barbadoslu şarkıcı Rihanna'nın, yakın arkadaşı ASAP Rocky ile bir süredir birlikte olduğu öne sürülmüştü.

Geçtiğimiz aylarda iş insanı Hassan Jameel ile ilişkisini noktalayan şarkıcı Rihanna, aradığı aşkı buldu.

AŞIKLAR EL ELE

Uzun süredir arkadaş olan Rihanna ve rapçi ASAP Rocky dostluğu, aşka dönüştü. Çift, önceki gece el ele objektiflere takıldı.

Rihanna’nın memleketi Barbados’ta görüntülenen ikili, bu yılın başından beri aşk yaşadıklarına dair haberlerle gündeme geliyordu. Çiftin bu görüntüleri, dedikoduları da doğrulamış oldu.

İDDİALARA CEVAP VERMEMİŞLERDİ

Geçtiğimiz temmuz ayında Rihanna, kendi markası için ASAP Rocky ile birlikte çalışmıştı. O dönemlerde de söylentiler artmıştı. Fakat şarkıcı ve Rocky, iddialar hakkında konuşmamıştı.

"YAKIŞIKLI"

Ünlü yıldız, Hassan Jameel ile üç yıllık ilişkisini ocak ayında bitirmişti. Barbadoslu şarkıcı, bu süreçte bir dergiye verdiği röportajda ASAP Rocky ile ilgili düşüncelerini dile getirerek 'yakışıklı' demişti.